



В тестовых сборках Windows 11 появился обновлённый Windows Media Player. Он претерпел кардинальные изменения, и теперь им можно пользоваться вполне комфортно.



Windows Media Player может показывать видео на полном экране или в окне, которое можно масштабировать как угодно. Его также можно запускать как мини-плеер для воспроизведения звука. Всеядность сохранилась: плеер воспроизводит видео и музыку в различных форматах, поддерживаемых на системном уровне с помощью кодеков.



Плеер может работать поверх всех окон, то есть видео можно смотреть фоном во время работы с другими программами на компьютере. Кроме того, доступно управление медиаколлекцией с помощью плейлистов, а если у пользователя сохранена медиатека в Groove Music, Windows Media Player автоматически подхватит её.







Новый Windows Media Player, как и прежде, будет встроен в Windows в качестве одного из стандартных приложений. Он будет добавлен в качестве плеера, который запускается для воспроизведения видео и музыки по умолчанию.







