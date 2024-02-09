Microsoft передумала выпускать Windows 12. Что будет вместо этого?

Релиз Windows 12 в этом году не состоится. Как выяснили энтузиасты, Microsoft работает над крупным обновлением Windows 11 в версии 24H2. Тестовые сборки уже создаются и становятся доступны участникам программы Windows Insider. Одна из них начиная с этой недели распространяется в ветках Dev и Canary под номером 26052.
Самым неожиданным нововведением в этом апдейте станет поддержка Unix-команды sudo (как в Linux), что позволит запускать программы с привилегиями других учётных записей без разлогинивания из системы. Эта возможность пригодится разработчикам.
Windows 11 также получит улучшения в работе беспроводных модулей при передаче звука по технологии Bluetooth LE Audio. Появятся расширенные настройки звука и громкости, в том числе раздельные регуляторы для разных источников воспроизведения через Bluetooth и информация об уровне заряда у подключенной беспроводной акустики. Также можно будет делиться логином и паролем от Wi-Fi с помощью QR-кода (как это сейчас реализовано в смартфонах на Android и iOS).
Microsoft улучшит работу ИИ-ассистента Copilot, который работает в тестовом режиме в разных странах. Например, можно будет перетаскивать файлы в Copilot и получать от ассистента различные предложения по работе с этими файлами. Поддержка Mixed Reality в Windows 11 будет прекращена.
Официальный релиз Windows 11 в версии 24H2 запланирован на осень 2024 года. Отказ Microsoft от релиза Windows 12 в этом году — хорошая новость для обладателей старых компьютеров и ноутбуков, ведь новая операционная система предъявляла бы к устройствам повышенные требования из-за расширенной поддержки искусственного интеллекта, а это значит, что возникли бы сложности с обновлением устройств, которые им не соответствуют.
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