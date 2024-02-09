Windows 11 постепенно превращается в Linux

Артем
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Microsoft внедрит в Windows 11 команду sudo, знакомую пользователям Linux и macOS. Она служит инструментом для запуска программ с повышенными привилегиями безопасности и выполнения задач администрирования системы.

Пока функция находится в разработке и доступна в последних сборках Windows 11 Canary. В данный момент инструмент имеет три режима взаимодействия: в новом окне, с отключенным вводом и встроенный. Последний наиболее приближен по функциональности к команде, знакомой пользователям Unix-систем. С его помощью разработчики могут выполнять команды с повышенными привилегиями без необходимости запуска отдельной сессии.

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Продакт-менеджер Microsoft Джорди Адуми сообщил, что интеграция команды sudo добавлена по просьбе разработчиков для более эффективной оптимизации рабочих процессов. В ближайшие месяцы компания намерена расширить документацию по использованию sudo в Windows и раскрыть полную информацию о безопасности использования команды. Также проект уже стал доступен на GitHub.

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Источник:
The Verge
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