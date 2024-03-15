Microsoft рассылает тревожные письма по всей России

Фото: РБК
Компания предупредила, что закрывает доступ к облачным сервисам для российских клиентов. Решение принято из-за последнего ввода санкций и вступит в силу уже 20 марта. Об этом рассказали в РБК.
Ограничения не должны затронуть простых пользователей, поскольку письма были разосланы представителям компаний.
«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — говорится в письме компании.
Информацию подтвердили в ГК Softline. PR-директор компании Светлана Ащеулова сообщила, что помимо продуктов Microsoft могут быть ограничены облачные сервисы Google и Amazon. Вторая уже отправила письмо с таким же предупреждением.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
В Microsoft объяснили, что из-за санкций Евросоюза не смогут поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России.
В качестве рекомендации Softline посоветовали создать резервные копии данных, которые хранятся в облачных сервисах Microsoft, Amazon и Google.
Ранее мы рассказывали, что российские разработчики создали альтернативную систему аутентификации для гаджетов и о новой схеме, которая набирает популярность среди интернет-мошенников.