Microsoft рассылает тревожные письма по всей России

Артем
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Фото: РБК

Компания предупредила, что закрывает доступ к облачным сервисам для российских клиентов. Решение принято из-за последнего ввода санкций и вступит в силу уже 20 марта. Об этом рассказали в РБК.

Ограничения не должны затронуть простых пользователей, поскольку письма были разосланы представителям компаний. 

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — говорится в письме компании.

Информацию подтвердили в ГК Softline. PR-директор компании Светлана Ащеулова сообщила, что помимо продуктов Microsoft могут быть ограничены облачные сервисы Google и Amazon. Вторая уже отправила письмо с таким же предупреждением. 

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В Microsoft объяснили, что из-за санкций Евросоюза не смогут поставлять определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России.

В качестве рекомендации Softline посоветовали создать резервные копии данных, которые хранятся в облачных сервисах Microsoft, Amazon и Google.

Ранее мы рассказывали, что российские разработчики создали альтернативную систему аутентификации для гаджетов и о новой схеме, которая набирает популярность среди интернет-мошенников.
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Источник:
РБК
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Комментарии

0
norampagepls
Это коснется облачного хранилища и XBOX?
час назад в 19:41
#
+232
paradox
Яндекс цены поднимет на облако свое 100%
час назад в 19:54
#
migachevm
+160
migachevm
а Apple iCloud для нас что тоже аннулируют из подписки?)
час назад в 20:10
#
+40
Ovolf
Перлигос знает что делает.
час назад в 20:11
#
+40
Ovolf
Проголосовали?
56 минут назад
#
tellurian
+1246
tellurian Ovolf
Ещё есть время :)
27 минут назад
#
+1138
Grealex
Хоть предупредили.
51 минуту назад
#
+31
birowa
Ожидаемо… Linux наше всё! Долой Мелкомягких!
46 минут назад
#
+892
Paspartu
Ничего важного в их облаке не храню. Хоть и есть 1тб
25 минут назад
#