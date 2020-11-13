В случае с краткосрочными космическими миссиями необходимые ресурсы, такие как вода, топливо и кислород, берутся с Земли. Если мы говорим о среднесрочных миссиях на соседние космические тела, которые планируют совершить в конце этого десятилетия различные космические агентства, нам придется задумываться о том, как добывать воду и энергию на месте.
Но если мы когда-либо захотим предпринять беспрецедентный шаг по созданию базы на Луне, Марсе или любой другой планете или спутнике, в конечном итоге нам придется добывать ресурсы из местных скал, чтобы поддерживать работу колонии. Вряд ли это будет означать, что астронавты возьмут в руки отбойные молотки и пойдут разрабатывать местные месторождения. Согласно новому исследованию, описанному в Nature Communications, мы можем вместо этого привлечь к работе очень маленьких помощников — микробов.
Не стоит удивляться такому решению: использование микробов для горных работ является обычным делом на Земле: около 20 процентов мировой меди и золота в настоящее время добывается с помощью бактерий, питающихся камнями. И это не шутка: чилийская компания Biosigma использует бактерии, которые берут кислород из воздуха и минералы из породы для получения энергии, оставляя медь не тронутой. По словам представителей компании, это делает эффективной добычу полезных ископаемых, даже если их в руде меньше 1% — при обычной добыче такая порода просто отправляется на свалку.
Именно в таких пробирках в компании Biosigma микробы поедают пустую породу и оставляют после себя чистую медь или золото.
Но одно дело — это уютная теплая пробирка в земной лаборатории, и совсем другое — жесткие космические условия без привычной нам гравитации. Чтобы узнать, готовы ли микробы к участию в космической добыче полезных ископаемых, в июле прошлого года первый в своем роде экспериментальный аппарат, названный BioRock, совершил поездку на Международную космическую станцию на борту капсулы SpaceX Dragon. BioRock представлял собой установку, в которой были расположены несколько «биореакторов» размером со спичечный коробок с различными образцами бактерий, питательной средой для них, а также кусочками базальта — распространенным в том числе на Луне и Марсе типом вулканической породы, обычно богатой различными полезными ископаемыми.
Были выбраны три типа бактерий — Sphingomonas desiccabilis, Bacillus subtilis и Cupriavidus Metallidurans. Эти микробы жевали камни в течение примерно трех недель, при этом они были разделены на группы, которые подвергались воздействию различных гравитационных условий: во-первых, была невесомость, или, как правильно говорить, микрогравитация — именно это ожидает будущих астронавтов, которые будут разрабатывать астероиды.
Также, с помощью специальных центрифуг, создавались уровни гравитации, аналогичные условиям на Луне, Марсе и Земле. Затем исследователи измерили, сколько железа, магния и более десятка других элементов бактерии смогли извлечь из образцов породы. При этом остальные параметры, такие как температура, влажность и атмосферное давление, во всех случаях были одинаковыми и приближенными к таковым на нашей планете.
BioRock на МКС.
Из трех изученных видов бактерий S. desiccabilis, похоже, совсем не беспокоился об изменении гравитационных условий. Он продолжал эффективно перерабатывать породу и извлекать такие элементы, как неодим и церий, показывая эффективность извлечения в 70 процентов. «Мы были удивлены, что для него не было существенного влияния разной силы тяжести на биодобычу, учитывая, что микрогравитация, как известно, влияет на поведение жидкостей», — сказал астробиолог и ведущий автор исследования Чарльз Кокелл. Однако два других вида, по данным исследования, были либо менее эффективны в условиях низкой гравитации, либо совершенно не справлялись с поставленной задачей.
Баз Барстоу, синтетический биолог из Корнельского университета, который не участвовал в новом исследовании, сказал, что «очевидно существует множество препятствий», чтобы перейти от этого прототипа к работающей системе биодобычи, которую можно использовать в космосе, «но у них есть отличное начало».
Кокелл добавляет, что, хотя добывать элементы в космосе и доставлять их на Землю на данный момент экономически нецелесообразно, слаженная работа между людьми и этими крошечными шахтерами может помочь поддерживать будущую базу за пределами Земли. Исследователи надеются, что однажды бактерии смогут помочь нам превратить лунный реголит в почву для выращивания космических овощей или в породу для извлечения различных элементов, используемых в системах жизнеобеспечения, производящих воздух и воду.
Лишь один из трех видов микробов оказался достаточно эффективным в условиях низкой гравитации.
«Я думаю, что нам следует продолжить изучение типов микробов, которые дадут нам наилучшие результаты в извлечении полезных элементов из материалов, которые можно найти в космосе, например, на астероидах, Луне и Марсе, и мы должны продолжать развивать технологии для оптимизации таких биологически улучшенных промышленных процессов в космосе», — добавляет Кокелл.
Забегая вперед, авторы исследования планируют продолжать работу и уже готовят установку BioAsteroid, которая повторит эксперимент BioRock, но теперь в биореакторы планируется поместить измельченный материал астероида. Если все пойдет по плану, то новое экспериментальное устройство попадет на МКС уже в декабре.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Space station biomining experiment demonstrates rare earth element extraction in microgravity and Mars gravity
Кремниевая долина это тоже изначально военный проект.
Так что...
Опять же, тут надо объединять усилия между странами. А так одни страны против других, хотя все по сути в одной песочнице сидим. Каждые местечковые цели преследуют :(
Надо смотреть шире. Политики так не могут.