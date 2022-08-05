Мобильный платежный сервис Mir Pay начал работать на территории ещё одной страны. Держатели карт «Мир», пользующиеся смартфонами на базе Android, теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay в двух странах — России и Беларуси.
В Беларуси работу с Mir Pay поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платежной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в Беларуси будет со временем расширяться.
С сегодняшнего дня банк ВТБ (Беларусь) предоставляет своим клиентам возможность загрузить ранее выпущенные им карты «Мир» в приложение Mir Pay. Пользователи сервиса смогут оплачивать покупки и услуги с помощью Android-смартфонов на территории Беларуси и при поездках в Россию. Загрузить в приложение можно как карту, выпущенную в пластике, так и виртуальную карту «Мир» белорусского банка ВТБ.
Mir Pay теперь работает не только в России
Александр Кузнецов —
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Комментарии
–19
А где людей до сих в части ритуалов поедают стили принимать МИР?
2 часа назад в 20:45
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–689
Ещькельбе бещьбельме
2 часа назад в 21:09
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