Mir Pay теперь работает не только в России





Мобильный платежный сервис Mir Pay начал работать на территории ещё одной страны. Держатели карт «Мир», пользующиеся смартфонами на базе Android, теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay в двух странах — России и Беларуси.



В Беларуси работу с Mir Pay поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платежной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в Беларуси будет со временем расширяться.



С сегодняшнего дня банк ВТБ (Беларусь) предоставляет своим клиентам возможность загрузить ранее выпущенные им карты «Мир» в приложение Mir Pay. Пользователи сервиса смогут оплачивать покупки и услуги с помощью Android-смартфонов на территории Беларуси и при поездках в Россию. Загрузить в приложение можно как карту, выпущенную в пластике, так и виртуальную карту «Мир» белорусского банка ВТБ.

