Мир Mir Pay

Mir Pay теперь работает не только в России

Александр



Мобильный платежный сервис Mir Pay начал работать на территории ещё одной страны. Держатели карт «Мир», пользующиеся смартфонами на базе Android, теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay в двух странах — России и Беларуси.

В Беларуси работу с Mir Pay поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платежной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в Беларуси будет со временем расширяться.

С сегодняшнего дня банк ВТБ (Беларусь) предоставляет своим клиентам возможность загрузить ранее выпущенные им карты «Мир» в приложение Mir Pay. Пользователи сервиса смогут оплачивать покупки и услуги с помощью Android-смартфонов на территории Беларуси и при поездках в Россию. Загрузить в приложение можно как карту, выпущенную в пластике, так и виртуальную карту «Мир» белорусского банка ВТБ.



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Комментарии

Владимир
+101
Владимир
Это и не странно, при нынешних правителях, можно считать что это одна страна
2 часа назад в 20:30
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–19
Камежан Ишемильевич
А где людей до сих в части ритуалов поедают стили принимать МИР?
2 часа назад в 20:45
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