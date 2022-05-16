Мировой топ Apple Music в России выглядит паршиво — почти полностью опустел

Ситуация с Apple Music в России стала ещё более печальной, чем в конце апреля. Тогда
российским пользователям были доступны 2 трека из первой десятки мирового чарта и 67 треков из всей сотни. Сейчас их намного меньше.
Россияне не могут послушать ни один трек с первой по тридцать девятую строчки мирового чарта
, а из ста треков в России доступны лишь 27. В основном воспроизводятся лишь относительно старые треки, например Blinding Lights от певца The Weekend. Новые композиции больше не лицензируются для России из-за ухода мейджоров с российского рынка, а именно они по большей части находятся на верхних строчках чартов. Старые треки могут попадать в чарт, если их по-прежнему слушают часто, но повторно в самый топ они почти никогда не пробиваются.
У недоступных в России треков нет кнопки Play и не отображается время звучания.
Если ничего не изменится, и лейблы продолжат игнорировать Россию при лицензировании новой музыки, в ближайшие месяцы россияне могут лишиться ещё больше треков из мирового чарта. Тех, кто преимущественно слушает музыку местных музыкантов, это проблема не затрагивает, такие релизы продолжают появляться в Apple Music, в российском топ-100 по очевидной причине играют абсолютно все песни.