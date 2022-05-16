Apple Music Санкции

Мировой топ Apple Music в России выглядит паршиво — почти полностью опустел

Александр


Ситуация с Apple Music в России стала ещё более печальной, чем в конце апреля. Тогда российским пользователям были доступны 2 трека из первой десятки мирового чарта и 67 треков из всей сотни. Сейчас их намного меньше.

Россияне не могут послушать ни один трек с первой по тридцать девятую строчки мирового чарта, а из ста треков в России доступны лишь 27. В основном воспроизводятся лишь относительно старые треки, например Blinding Lights от певца The Weekend. Новые композиции больше не лицензируются для России из-за ухода мейджоров с российского рынка, а именно они по большей части находятся на верхних строчках чартов. Старые треки могут попадать в чарт, если их по-прежнему слушают часто, но повторно в самый топ они почти никогда не пробиваются.

У недоступных в России треков нет кнопки Play и не отображается время звучания.



Если ничего не изменится, и лейблы продолжат игнорировать Россию при лицензировании новой музыки, в ближайшие месяцы россияне могут лишиться ещё больше треков из мирового чарта. Тех, кто преимущественно слушает музыку местных музыкантов, это проблема не затрагивает, такие релизы продолжают появляться в Apple Music, в российском топ-100 по очевидной причине играют абсолютно все песни.
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Комментарии

+40
Артемий
Так и не понял, зачем эпл так делает. В плане, неужели нельзя по-простому: все песни доступны из любой точки мира, за исключением цензуры правительства. То есть, не должно быть такой ерунды у международного сервиса как недоступность песен в какой-либо стране по причине "так захотел исполнитель". Это должно быть ровно наоборот: сервис дает клиенту возможности, исполнитель получает деньги. Да, если в стране есть цензура, то ниче не поделаешь (если таковы правила работы), но в данный момент не рф цензурит топ эпла
Вчера в 18:03
#
Seagull
–878
Seagull Артемий
Дайте им спокойно перебеситься
Вчера в 18:09
#
tellurian
+3681
tellurian Артемий
Не могут. Как они потом деньги будут получать с прослушивания? Я так думаю. Но не верен. Лейблы ушли с рынка.
Вчера в 18:12
#
+40
Артемий tellurian
Эт понятно, просто вот тот же спотифай взял и ушел, но если им пользоваться то все песни вроде как есть. У гугл музыки так было как я помню. Эпл какое-то время держались и добавляли всё, а потом вот понеслась. И спрашивается, какой смысл пользоваться эпл музыкой если один фиг:(. А казалось международный сервис блин
Вчера в 18:46
#
tellurian
+3681
tellurian Артемий
Вы через впн и иностранный аккаунт выходит. Если сделает Apple ID сша, тоже все будет, без российской музыки правда.
Вчера в 19:41
#
+4295
Carter_Mayers
Самое главное, есть все интересующие рэп исполнители, альбомы и R&B. По этим двум жанрам, ни один другой стриминговый сервис, так не порадовал, как Apple Music. В остальном конечно, печально, кто не сможет найти интересующую для себя музыку
Вчера в 18:48
#
Monseuir Kotoff
+114
Monseuir Kotoff Carter_Mayers
Без обид, каждому своё, но когда слышу РЭП — тошнит. Видимо я в 90х Wu Tang Clan переслушал… Brooklyn Zoo 😑
Вчера в 19:44
#
+4295
Carter_Mayers Monseuir Kotoff
Никаких обид, со временем вкусы могут меняться и ничего плохо нет в том, если что-то перестаёт нравиться)
Вчера в 20:58
#
+141
idpro
Где там allofmp3? Пора вместе с Москвичем возрождать
Вчера в 19:12
#
+49
evilkasatka
А я по-прежнему не знаю ни единого исполнителя)
Вчера в 20:28
#
catfelix
+129
catfelix
У меня в приложении Apple Music уже давненько нет мировых чартов. Сначала печатались исполнители, но были не активные ссылки и не проигрывались, а потом полностью все пропали.
Вчера в 20:36
#
John Doe
+565
John Doe
Как же мне повезло, что у меня собственные "чарты", а мировые и любые другие ну совсем не интересуют. 🎧
Вчера в 23:37
#