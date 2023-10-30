Мобильные операторы сделали бесплатной услугу, за которую приходилось платить





Как сообщила ФАС, почти все крупнейшие российские сотовые операторы прислушались к её требованию и отменили плату за раздачу трафика. Это означит, что обладатели смартфонов и планшетов могут делиться интернетом через Wi-Fi или Bluetooth с другими устройствами.



МегаФон отменит плату за раздачу интернета с 23 октября, Tele2 с 22 ноября для новых клиентов и с 19 декабря для действующих, а билайн до 1 декабря, но только для климентов с лимитными пакетами интернета. МТС не видит в действиях по взиманию платы за тетеринг ущемления интересов абонентов, поэтому не собирается отменять её.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

На некоторых тарифах у сотовых операторов раздача была бесплатной, на других предусмотрена плату за эту услугу. На тарифах с полностью безлимитным интернетом, как правило, раздача вообще невозможна и блокируется операторами, поскольку они не заинтересованы в бесконтрольном расходовании трафика несколькими устройствами.