Впервые за последние десять лет средняя скорость мобильного интернета в России не выросла, а уменьшилась. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily.
Согласно источнику, в ноябре 2021 года средняя скорость передачи данных по мобильной связи в России снизилась почти на 3 Мб/сек. Сейчас средняя скорость составляет 21,7 Мб/сек. В ноябре прошлого года этот показатель был на уровне 24,3 Мб/сек. За прошедшие десять лет это первый случай, когда мобильный интернет в России не улучшился, а замедлился — ранее аналитические агентства (и даже сами операторы) регулярно «рапортовали» об очередном увеличении скорости 3G и LTE в РФ.
Специалисты считают, что скорость упала из-за увеличения количества трафика в стране — за последний два года он вырос на 110%. Это признают и операторы мобильной связи: по их словам, даже с учетом увеличения мощности оборудования рынок не успевает за ростом трафика. Операторы прогнозируют дальнейшее падение качества связи на используемых частотах, если правительство не выделит диапазон 3,4-3,8 ГГц для работы сетей 5G. К слову, далеко не последнюю роль в процессе стагнации скорости связи играет и «законотворческая деятельность» Государственной Думы.
По данным Telecom Daily, самым быстрым мобильным интернетом на данный момент пользователей обеспечивает «Мегафон» — его средняя скорость составляет около 33,7 Мб/сек. На втором месте с серьезным отрывом находится МТС с 19,6 Мб/сек, и рядом с ним «Билайн» — тесты показали среднюю скорость связи в его сетях на уровне 19 Мб/сек. На последнем месте «плетется» Tele2 с 14,6 Мб/сек — напомним, что именно на сетях Tele2 работают многие виртуальные операторы вроде «Тинькофф Мобайл», «Сбер Мобайл» и так далее.
К слову, представители Tele2 согласны с аналитиками, и тоже утверждают, что плотность базовых станций уже почти максимальна и спасти положение может только внедрение 5G-сетей.
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