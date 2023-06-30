Мошенники нашли хитрую уловку, чтобы разводить даже самых образованных



В сети появилась история управляющего одного из российских вузов, которого очень стыдно развели телефонные мошенники. Об этом написали в Baza.



Согласно источнику, заведующий кафедрой университета получил сообщение в Telegram — оно поступило от якобы от ректора. «Начальник» сообщал, что у «куратора» вуза есть претензии по поводу персонала и завкафу нужно ждать неприятного звонка. По факту же позвонили «сотрудники ЦБ» и «капитан ФСБ», которые включили классическую схему о «защитном счете».



Мошенники рассказали мужчине, что неизвестный нагло набрал на него кредитов, и теперь их придется погасить. Взбудораженный фейковыми проверками на работе завкафедрой потерял бдительность и повелся. По совету разводил он отключил телефон, купил новую симку и переехал на «конспиративную» квартиру втайне от семьи. Там мужчина прожил три дня, периодически выезжая в банк для того, чтобы взять кредит и перевести деньги мошенникам.



В это время семья заведующего не на шутку всполошилась, и мошенники решили дожать — они позвонили отцу мужчины и сказали, что тот в плену и за него нужно заплатить миллион рублей. Отец не поддался и пошел в полицию, однако сын вернулся домой сразу после этого — с кредитами на 1,8 млн рублей.