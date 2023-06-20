В WhatsApp появилась функция, от которой взвоют телефонные мошенники

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую опцию, которая позволит избежать разговоров с телефонными мошенниками. Об этом написано в официальном блоге WhatsApp.

Ранее мы уже рассказывали об этой функции. WhatsApp теперь позволяет заранее заглушить любые входящие с неизвестных номеров — как известно, мошенники очень любят использовать WhatsApp для своих схем. Теперь звонки от неизвестных абонентов больше вас не побеспокоят: вы увидите пропущенный вызов лишь постфактум и не будете бежать к телефону, думая, что там что-то важное.

Помимо этого, WhatsApp представил возможность проверить защищенность аккаунта с помощью «баннера проверки конфиденциальности». Пользователь может запустить специальную проверку и пройти несколько шагов, чтобы удостовериться, что его разговоры никто не подслушивает и не подсматривает.

Поскольку о новых функциях сообщается в официальном блоге WhatsApp, они будут доступны всем пользователям в самое ближайшее время. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

ierom
+30
ierom
когда?
час назад в 12:42
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