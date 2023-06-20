В WhatsApp появилась функция, от которой взвоют телефонные мошенники



Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую опцию, которая позволит избежать разговоров с телефонными мошенниками. Об этом написано в официальном блоге WhatsApp.



Ранее мы уже рассказывали об этой функции. WhatsApp теперь позволяет заранее заглушить любые входящие с неизвестных номеров — как известно, мошенники очень любят использовать WhatsApp для своих схем. Теперь звонки от неизвестных абонентов больше вас не побеспокоят: вы увидите пропущенный вызов лишь постфактум и не будете бежать к телефону, думая, что там что-то важное.



Помимо этого, WhatsApp представил возможность проверить защищенность аккаунта с помощью «баннера проверки конфиденциальности». Пользователь может запустить специальную проверку и пройти несколько шагов, чтобы удостовериться, что его разговоры никто не подслушивает и не подсматривает.



Поскольку о новых функциях сообщается в официальном блоге WhatsApp, они будут доступны всем пользователям в самое ближайшее время.