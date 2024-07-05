Мошенники научились ловко разводить тех, кто любит смотреть YouTube



В рунете распространяется новая мошенническая схема, направленная на пользователей YouTube. О ней написали в xaker.ru.



Согласно источнику, мошенники начали активно рассылать электронные письма на все email-адреса, которые имеются в каких-либо базах. Цель — попасть на не очень внимательного человека, который часто смотрит YouTube.







Внутри письмо стилизовано под системное оповещение от площадки, как будто кто-то ответил на комментарий жертвы под видеороликом об инвестициях «от именитого фин-бренда». Обычно имя комментатора не совпадает с получателем письма, но большинство это даже не смущает. Они кликают по ссылке и попадают на страницу с формой для ввода личных данных. Далее жертве поступает звонок от «менеджера», который убеждает «открыть инвестиционные счета» и положить на них всё что есть.