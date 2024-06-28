Госдума проговорилась о будущем YouTube в России. Готовьтесь

Олег

YouTube


Депутат Госдумы рассказал, какие ограничительные меры рассматривают власти страны в отношении YouTube. Информацию опубликовали в «РИА Новости».

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Согласно источнику, инсайд обнародовал Антон Горелкин. Он сообщил, что в первую очередь в качестве ограничительной меры рассматривается вариант замедления скорости работы YouTube на территории России, а не полная блокировка.

«Скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа», — Антон Горелкин. 

При этом он отметил: новый законопроект о запрете рекламы на заблокированных в России сайтах и сервисах затронет YouTube даже если он будет замедлен, а не заблокирован.

«Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность», — Антон Горелкин. 

Еще депутат уточнил, что после вступления закона в силу блогеров не будут обязывать убирать уже опубликованные ранее интеграции. 

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Источник:
РИА Новости
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