Москва осталась без каршеринга

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Департамент транспорта Москвы временно запретил работу каршеринговых сервисов в столице. Эти ограничения введены из-за подготовки к Дню Победы и празднования этого события.



Ограничения продлятся до 10 мая включительно — до этой даты пользователи не смогут начинать и завершать аренду автомобилей. Празднование Дня Победы в Москве будет проходить 8 и 9 мая, а 9 мая у Красной площади состоится парад военной техники.







Ограничения введены не по всему городу, а только в центральной части, указанной на карте. С 4 мая в Москве применяются меры для подмены GPS-координатов. Из-за этого была частично нарушена нормальная работа сервисов такси, каршеринга и доставки.

