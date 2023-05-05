Москва осталась без каршеринга

Александр


Фото: Unsplash

Департамент транспорта Москвы временно запретил работу каршеринговых сервисов в столице. Эти ограничения введены из-за подготовки к Дню Победы и празднования этого события.

Ограничения продлятся до 10 мая включительно — до этой даты пользователи не смогут начинать и завершать аренду автомобилей. Празднование Дня Победы в Москве будет проходить 8 и 9 мая, а 9 мая у Красной площади состоится парад военной техники.



Ограничения введены не по всему городу, а только в центральной части, указанной на карте. С 4 мая в Москве применяются меры для подмены GPS-координатов. Из-за этого была частично нарушена нормальная работа сервисов такси, каршеринга и доставки.

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Комментарии

Bazily
+208
Bazily
Отмечать День Победы во время войны это сильно, конечно.
2 часа назад в 12:57
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XuliGAN
+126
XuliGAN
Люди гибнут каждый день, а у кого-то принципы!
час назад в 14:16
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