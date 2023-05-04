В Москве глушат навигацию. Карты и навигаторы работают со сбоями

Александр


Фото: Unsplash

В Москве в пределах Бульварного и Садового кольца начали глушить гражданские навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС и другие). Из-за этого карты и навигаторы на мобильных устройствах могут работать с сильными сбоями.

Из-за помех в сигнале карты и навигаторы могут показывать неправильную геопозицию — например, один район Москвы вместо другого. Работа такси и служб доставок будет затруднена, так как сотрудники этих сервисов ориентируются по картам на своих смартфонах, а теперь навигация сбита.

По данным «Базы», власти Москвы будут глушить навигацию приблизительно до 9 мая включительно. По городу установлены специальные устройства, которые «обманывают» гаджеты, подсовывая им неверные координаты вместо тех, что они получали от спутников.

В Москве и раньше глушили навигацию, но в гораздо меньших масштабах — в основном только рядом с Кремлём. Сейчас власти города, вероятно, опасаются атак, которые могут проводиться с помощью дронов. Запуск беспилотников в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России был запрещён.

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Комментарии

Bazily
+197
Bazily
Есть такое, вчера это на себе почувствовал. Пробежал почти 10 км, а по карте в приложении Pacer огромные дыры и расстояние в 3 км в итоге вышло.
Сегодня в 12:46
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–218
NYX Bazily
Такие агрессивные неадекваты не бегают, не ври) словечек понабрался, сидит теперь бравирует))
17 минут назад
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