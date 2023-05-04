В Москве глушат навигацию. Карты и навигаторы работают со сбоями



Фото: Unsplash



В Москве в пределах Бульварного и Садового кольца начали глушить гражданские навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС и другие). Из-за этого карты и навигаторы на мобильных устройствах могут работать с сильными сбоями.



Из-за помех в сигнале карты и навигаторы могут показывать неправильную геопозицию — например, один район Москвы вместо другого. Работа такси и служб доставок будет затруднена, так как сотрудники этих сервисов ориентируются по картам на своих смартфонах, а теперь навигация сбита.



По данным «Базы», власти Москвы будут глушить навигацию приблизительно до 9 мая включительно. По городу установлены специальные устройства, которые «обманывают» гаджеты, подсовывая им неверные координаты вместо тех, что они получали от спутников.



В Москве и раньше глушили навигацию, но в гораздо меньших масштабах — в основном только рядом с Кремлём. Сейчас власти города, вероятно, опасаются атак, которые могут проводиться с помощью дронов. Запуск беспилотников в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России был запрещён.

