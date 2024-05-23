МТС обвинили в необоснованном повышении тарифов

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО «МТС». Ведомство считает, что оператор необоснованно повысил тарифы и тем самым ущемил интересы своих абонентов.
Как указано в сообщении ФАС, в апреле и марте 2024 года МТС повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8%, при этом было установлено, что «повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным». По результатам рассмотрения антимонопольного дела суд может обязать МТС вернуть прежние тарифы, а если тот или иной абонент посчитает, что он переплатил, он может обратиться в суд с отдельным иском.
В этом году МТС повысил цены не только на мобильную связь, но и на домашний интернет, причём повышение произошло в середине мая, и некоторым абонентам был без предупреждения отключен доступ к сети якобы за неуплату (хотя в начале мая абонентская плата была сразу списана за весь месяц).
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