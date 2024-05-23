МТС обвинили в необоснованном повышении тарифов

Александр


Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО «МТС». Ведомство считает, что оператор необоснованно повысил тарифы и тем самым ущемил интересы своих абонентов.

Как указано в сообщении ФАС, в апреле и марте 2024 года МТС повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8%, при этом было установлено, что «повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным». По результатам рассмотрения антимонопольного дела суд может обязать МТС вернуть прежние тарифы, а если тот или иной абонент посчитает, что он переплатил, он может обратиться в суд с отдельным иском.

В этом году МТС повысил цены не только на мобильную связь, но и на домашний интернет, причём повышение произошло в середине мая, и некоторым абонентам был без предупреждения отключен доступ к сети якобы за неуплату (хотя в начале мая абонентская плата была сразу списана за весь месяц).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Магазины придумали, как зарабатывать на приложениях, попавших под санкции
Внезапно: Microsoft воскресила клавиатуру SwiftKey для iPhone
Как проверить, к каким магазинам и сервисам привязана ваша банковская карта (и отключить от лишних)

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» начал раздавать суперполезную функцию абсолютно бесплатно
Срочно обновите приложение «Сбербанк Онлайн»
«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка
Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+946
Dmitriy
Свежо предание... Ну их всех по очереди типа обвиняют. И что? Им-то плевать, даже штрафы прибыли не испортят, а оплатят все абоненты.
2 часа назад в 15:48
#