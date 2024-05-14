МТС повысил цены посреди месяца. И заблокировал пользователей за неуплату

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14 мая МТС увеличил плату по ряду тарифов за домашний интернет. Для некоторых пользователей это стало сюрпризом, особенно с учётом того, что оператор посреди дня без оповещения заблокировал им доступ к сети.К примеру, на одном из тарифов цена выросла с 710 до 770 рублей. При этом МТС высчитал возникшую задолженность не за две недели, как следовало бы, а полностью за месяц — 60 рублей. После пополнения счёта доступ к интернету возвращается. Ранее МТС блокировал интернет, если в начале месяца на счету не хватало средств для списания абонентской платы, но на этот раз доступ был отключен даже у тех, кто успешно заплатил за месяц вперёд.ФАС позволяет операторам интернета и провайдерам увеличивать стоимость своих услуг, но рост цен не должен превышать инфляцию. Как показывает предыдущий опыт, они повышают цены и сверх этого значения, ФАС через суд обязывает их вернуть прежние расценки, но на это уходит несколько лет, и за это время тарифы теряют актуальность, а судебные решения если и исполняются, то крайне неохотно и выборочно.