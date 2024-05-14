МТС повысил цены посреди месяца. И заблокировал пользователей за неуплату

Александр


14 мая МТС увеличил плату по ряду тарифов за домашний интернет. Для некоторых пользователей это стало сюрпризом, особенно с учётом того, что оператор посреди дня без оповещения заблокировал им доступ к сети.

К примеру, на одном из тарифов цена выросла с 710 до 770 рублей. При этом МТС высчитал возникшую задолженность не за две недели, как следовало бы, а полностью за месяц — 60 рублей. После пополнения счёта доступ к интернету возвращается. Ранее МТС блокировал интернет, если в начале месяца на счету не хватало средств для списания абонентской платы, но на этот раз доступ был отключен даже у тех, кто успешно заплатил за месяц вперёд.



ФАС позволяет операторам интернета и провайдерам увеличивать стоимость своих услуг, но рост цен не должен превышать инфляцию. Как показывает предыдущий опыт, они повышают цены и сверх этого значения, ФАС через суд обязывает их вернуть прежние расценки, но на это уходит несколько лет, и за это время тарифы теряют актуальность, а судебные решения если и исполняются, то крайне неохотно и выборочно.

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Комментарии

+645
franzisonfire
Самый конченный оператор всея Руси, какое было облегчение когда оттуда мы ушли! Вечный минус непонятно откуда-то каждый месяц… соболезную пользователям
час назад в 22:52
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Вася Вотафаков
+5790
Вася Вотафаков franzisonfire
Согласен. Сам являюсь абонентом #мтс. Оператор конченный. Раз в пол года #мтс поднимает стоимость тарифа. Тоже думаю уйти
час назад в 23:04
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+64
Keks08
МТС как вторая симка. Безлимитный интернет и 800 минут 231 р/месяц. 1 раз повысили на 20 или 30 р. Пока все устраивает
час назад в 23:10
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+641
pincher Keks08
Я с вами согласен тоже плачу мало, но последнее время качество связи ухудшилось больше чем в два раза не ухожу чисто из-за выгодных условий
25 минут назад
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