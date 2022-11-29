МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона

«Обеспечение непрерывного покрытия на трассах, часть которых проходит вдали от населенных пунктов — это не только комфорт пассажиров и водителей, но и жизненно важная задача, обеспечивающая безопасность в пути. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи на трассах и делаем все возможное, чтобы наши абоненты в дороге были всегда на связи и имели доступ в интернет», рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Компания МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети на шести основных федеральных автомобильных трассах в Московском регионе. В результате была увеличена площадь покрытия и обеспечено непрерывное соединение на всём пути следования вдоль трасс.МТС оптимизировала фрагменты сети, перенастроила её параметры и увеличила пропускную способность транспортных каналов на шести наиболее популярных вылетных автомагистралях из Москвы в границах региона: М-1 «Беларусь» до Бреста, М-5 «Урал» до Челябинска, М-9 «Балтия» в направлении Латвии, М-10 «Россия» до Санкт-Петербурга через Тверь и Новгород, А-130 через Малоярославец на Бобруйск и скоростная М-11 «Нева» на Санкт-Петербург.Проведённые работы позволили расширить зону покрытия всех используемых радиодиапазонов. Покрытие стандарта 2G, обеспечивающее голосовую связь, составило 99,9%, а стандарта 4G для интернет-соединения — 95%. Средняя скорость мобильного интернета на всех шести магистралях составляет около 46 Мбит/с. Наиболее высокая средняя скорость 55 Мбит/с зафиксирована при движении по трассе М-1 «Беларусь». На втором месте по средней скорости — дорога М-11 «Нева» до Санкт-Петербурга с 53,4 Мбит/с. На остальных четырёх трассах скорость колеблется в пределах от 38 до 49 Мбит/с. Таких скоростей достаточно для решения необходимых в пути задач — например, загрузки онлайн-карт и тяжелых файлов или просмотра HD-видео без прерывания.