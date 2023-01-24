МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы

Замер скорости интернета сделан на паркинге в ТЦ «Саларис»
МТС завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве. Проведенные в 2022 году работы — установка базовых станций и перенастройка сети — позволили увеличить на треть до 70 Мбит/с средние скорости мобильного интернета для более полумиллиона жителей Новомосковского и Троицкого административных округов.
За прошлый год МТС модернизировала сеть в 17 крупных жилищных комплексах, 15 коттеджных и дачных поселках и 10 промышленных и деловых зонах, расположенных в Новой Москве на расстоянии до 40 км от МКАД. Эта часть Новой Москвы является центром жилищного и коммерческого строительства — только в прошлом году здесь введено в эксплуатацию около трех миллионов квадратных метров жилой недвижимости или более трети всего московского объема.
Чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи на активно развивающейся территории, МТС построила дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. В результате расширились покрытие и емкость сети и повысилась средняя скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с. Такая скорость позволяет загрузить электронную книгу или мобильное приложение за несколько секунд, фильм весом около 1,5 ГБ — за две минуты.
Оценить новое качество связи смогут жители комплексов «Саларьево Парк», «Новые Ватутинки», «Зеленая линия», «Спортивный квартал», «Марьино Град», «Эко-Бунино» и «Южное Бунино», «Белые Ночи», «Татьянин Парк», «Румянцево Парк», «Первый Московский» и других. Связь также модернизирована в коттеджных поселках «Европейская долина 2» и «Клёны» и дачных поселках в деревнях Белоусово, Акиньшино, Беляево и других.
Помимо жилых районов связь улучшилась в крупнейшем в стране кластере по торговле агропродукцией «Фуд Сити», вблизи деловых и развлекательных зон притяжения населения Новой Москвы, таких, как бизнес-центр Neopolis, торговые центры «Саларис», «Новомосковский», «Сказка», «Нововатутинский», Family Room, логистические парки, в том числе «Русской чайной компании» и OZON, а также на основных транспортных узлах территории — автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово, ежегодный пассажиропоток которых превышает миллион человек.
«Мы постоянно контролируем качество связи и анализируем с помощью больших данных трафик абонентов и градостроительные планы, прогнозируя спрос на услуги связи в конкретных местах. Новая Москва — одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее и покрытием, и достаточной емкостью сети. Благодаря проведенным работам наши абоненты в Новой Москве могут пользоваться цифровыми сервисами также же свободно, как в других, давно освоенных районах столицы», — говорит директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.