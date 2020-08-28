МТС

Оператор сотовой связи запустил обновлённый тарифный план «Тарифище». Теперь его абоненты могут обменять неиспользованный за месяц интернет-трафик на кэшбэк.

Неиспользованный трафик можно поменять в приложении «Мой МТС» — для этого достаточно зайти в него, нажать на кнопку «Обменять гигабайты» и следовать дальнейшим указаниями.

Трафик обменивается на кэшбэк, который можно расходовать на оплату услуг мобильной связи, подписки в приложениях МТС и скидку вплоть до 100% на аксессуары и гаджеты в салонах МТС. Если не выбрать ничего другое, по умолчанию первого числа каждого месяца кэшбэком оплачивается часть абонентской платы на номере, с которого производился обмен трафика.

Это предложение действует только для пользователей тарифного плана «Тарифище». Кроме того, абоненту необходимо зарегистрироваться в сервисе МТС Cashback.


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