



Оператор сотовой связи МТС выпустил приложение «МТС Видео Истории». После его установки гудки и рингтон на смартфоне заменяется видеороликом. Для воспроизведения видео требуется подключение к интернету.



Приложение работает с сетями любых операторов, не только МТС. Оно может быть установлено и у того, кто звонит, и у того, кому звонят. Ролик можно выбрать из галереи смартфона или снять самому. Видео отображается только на том смартфоне, где есть это приложение, собеседник его не видит.



Приложение «МТС Видео Истории» доступно только на Android. На iOS оно вряд ли появится, поскольку Apple не разрешает заменять стандартный экран телефонного вызова и, тем более, выводить видео вместо него.



Приложение было загружено в Play Маркет несколько дней назад и в настоящее время находится на стадии открытого бета-тестирования. О его выпуске ещё не было объявлено официально, поэтому количество установок невелико — чуть более сотни.







