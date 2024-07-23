«Мы в контакте с Apple»: что происходит с iOS-приложением Авито

Сегодня утром российские пользователи iPhone и iPad обнаружили, что мобильное приложение «Авито» пропало из App Store. Его невозможно ни скачать, ни обновить. Причины удаления утилиты остаются загадкой, но команда «Авито» бросила все силы на исправление ситуации.
«Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться», — заявление из Telegram-канала компании.
Напомним, что даже сейчас положение не безвыходное. На случай, если вы удалили приложение и хотите установить его заново, можете воспользоваться нашим крутейшим гайдом. Он подойдет также для случаев, когда помощь с установкой приложения требуется вашему родственнику, другу или просто знакомому.