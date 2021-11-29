количество активных пользователей в месяц,

общее количество сессий пользователей,

а также время, проводимое пользователями в приложении.

«Сегодня Авито — это популярный и любимый способ онлайн-шоппинга для большинства россиян, где каждый может найти для себя все, что только можно представить — от ассортимента новых товаров как в традиционных маркетплейсах до уникальных вещей, которых кроме как на Авито невозможно найти нигде. Люди также приходят на платформу, чтобы проверить наличие и стоимость нужной вещи. Как говорится: есть ли нет на Авито, то нет нигде. И нет нигде выгоднее, чем на Авито.



Кроме того, мы наблюдаем, как устойчиво растёт тренд на „разумное“ потребление, когда людям нравится давать вторую жизнь вещам и ощущать свой вклад в снижение нагрузки на экологию. Эта идея, в принципе, зашита при рождении в ДНК нашей компании», — рассказывают Игорь Макаров, директор по коммерции и маркетингу «Авито».

«Осенью набирает обороты сезон деловой активности, люди не только делают мелкие покупки, но и совершают более серьезные сделки — ищут работодателей, продают и покупают авто, кто-то переезжает в новую квартиру и делает ремонт в преддверии наступления Нового года. „Авито“ в этом смысле уникальный ресурс, где можно делать все сразу», — прокомментировали в Авито результаты исследования.

«Обеспечение качества контента и безопасности в онлайн-среде — важная задача компании как крупнейшего в России классифайда , где ежемесячно коммуницируют и изучают разнообразные предложения о товарах, услугах, работе, автомобилях и недвижимости порядка 50 миллионов россиян. Только в день на Авито модерируется около 5 млн объявлений и размещается порядка 600-700 тыс. новых», — добавили в «Авито».















Компания «Авито» стала лидером сразу в нескольких рейтингах шоппинг-приложений, которые представил ведущий мировой поставщик данных и аналитики мобильного рынка App Annie.По данным на конец октября текущего года, приложение «Авито» опередило конкурентов (AliExpress, Wildberries, OZON, Youla, Auto.ru и еще ряд популярных приложений) по следующим показателям:Несмотря на то, что в рейтинге по количеству новых загрузок за октябрь сервис занял четвертое место, «Авито» лидирует по общему за весь период числу всех установок на мобильных устройствах, обогнав популярные маркетплейсы и сервисы.В рейтинге App Annie оценивались приложения отдельных магазинов, маркетплейсы, доставки продуктов и другие аналогичные сервисы. Так обозначился необычный тренд, когда социальный маркетплейс обогнал приложения традиционных магазинов.Накануне «черной пятницы» аналитики «Авито» также отметили дополнительный всплеск активности пользователей. Люди начинают готовиться к новогодним праздникам и искать для своих близких подарки.В компании указали, что сегодня на платформе активно развиваются и растут два направления: как предложения от частных продавцов, так и продажа новых товаров — на платформе регистрируется все больше коммерческих организаций — как крупных компаний, так и представителей среднего и малого бизнеса, производящих качественные вещи. Они успешно конкурируют с продукцией известных брендов.Одним из факторов роста показателей активности пользователей в приложении является тот факт, что компания развивает Авито Доставку на всей территории России — купить вещи можно не только в своем регионе, но и в любом другом регионе через безопасную сделку на платформе компании. Самой длинной доставкой в октябре стала посылка из Симферополя в Петропавловск-Камчатский. Для в ближайшее время добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг.