На Galaxy Watch выходит долгожданное приложение. Уже можно скачать

Фото: Samsung



Компания Samsung анонсировала выход трех новых приложений для Galaxy Watch. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, в ближайшее время на смарт-часы Galaxy Watch станут доступны три новых приложения. Первое — Samsung Wallet, которое позволит использовать часы для оплаты покупок отдельно от смартфона (будет ли это работать в РФ, пока неясно), а также хранить электронные удостоверения личности. Второе приложение это Thermo Check, оно умеет измерять температуру окружающей среды и кожи владельца девайса.







Но, пожалуй, самый долгожданный релиз — это полноценный WhatsApp, который вскоре будет доступен прямо на Galaxy Watch. Владельцы часов смогут отвечать на сообщения и писать новые, отправлять «голосовухи», принимать и отклонять звонки, не касаясь смартфона. Функции будут доступны на моделях Watch 4 и Watch 5.



Приложения Samsung Wallet и WhatsApp можно будет скачать из Google Play на Galaxy Watch 4 и 5 моделей в ближайшие сутки (распространяется постепенно). Что касается Thermo Check, то оно сначала появится на предстоящих Galaxy Watch 6, и потом выйдет для пятой версии.