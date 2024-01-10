На компьютерах и ноутбуках с видеокартами NVIDIA появится суперполезная возможность

Компания NVIDIA анонсировала на выставке CES 2024 технологию RTX Video HDR. Она позволит на лету преобразовывать видеопоток, добавляя изображению расширенный динамический диапазон.
RTX Video HDR добавляет HDR в видео, которые изначально стримятся со стандартным динамическим диапазоном (SDR). В результате на совместимых с технологией HDR мониторах и телевизорах цвета на видео будут более глубокими и приближенными к реальности. Для использования RTX Video HDR потребуется видеокарта NVIDIA RTX серий 20, 30 и 40. Качество обработки будет тем выше, чем более сильная нагрузка создаётся на видеочип, его можно будет регулировать в зависимости от потребностей.
Поддержка RTX Video HDR у видеокарт NVIDIA RTX появится уже в январе этого года, включить её можно будет в обновлённой утилите GeForce Experience. Скорее всего, преобразование в HDR будет работать только в некоторых видеосервисах и лишь с определёнными браузерами — прежде всего YouTube в Chrome.
Ранее NVIDIA точно также добавила видеокартам поддержку технологии RTX Video Super Resolution, которая задействует искусственный интеллект для увеличения разрешения видео на YouTube и в некоторых других сервисах (начиная от 540p — и вплоть до 1080p или 4K).
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