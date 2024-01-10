На компьютерах и ноутбуках с видеокартами NVIDIA появится суперполезная возможность

Александр
Фото: Unsplash

Компания NVIDIA анонсировала на выставке CES 2024 технологию RTX Video HDR. Она позволит на лету преобразовывать видеопоток, добавляя изображению расширенный динамический диапазон.

RTX Video HDR добавляет HDR в видео, которые изначально стримятся со стандартным динамическим диапазоном (SDR). В результате на совместимых с технологией HDR мониторах и телевизорах цвета на видео будут более глубокими и приближенными к реальности. Для использования RTX Video HDR потребуется видеокарта NVIDIA RTX серий 20, 30 и 40. Качество обработки будет тем выше, чем более сильная нагрузка создаётся на видеочип, его можно будет регулировать в зависимости от потребностей.

Поддержка RTX Video HDR у видеокарт NVIDIA RTX появится уже в январе этого года, включить её можно будет в обновлённой утилите GeForce Experience. Скорее всего, преобразование в HDR будет работать только в некоторых видеосервисах и лишь с определёнными браузерами — прежде всего YouTube в Chrome.

Ранее NVIDIA точно также добавила видеокартам поддержку технологии RTX Video Super Resolution, которая задействует искусственный интеллект для увеличения разрешения видео на YouTube и в некоторых других сервисах (начиная от 540p — и вплоть до 1080p или 4K).
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Комментарии

tellurian
+3500
tellurian
Вот бы вы напомнили об этом после выпуска утилиты.
час назад в 19:14
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