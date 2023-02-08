4K для всех: Chrome научился на лету улучшать качество видео

Компания Google обновила десктопный браузер Chrome до версии 110 на всех поддерживаемых платформах (Windows, macOS и Linux). В случае с ПК на Windows это обновление можно считать довольно важным, поскольку оно обеспечивает взаимодействие Chrome с геймерскими видеокартами NVIDIA.Если в компьютере установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 30-й или 40-й серии, в браузере Chrome активируется функция RTX Video Super Resolution, которая задействует тензорные ядра и улучшает качество изображения в различных видеосервисах. С помощью этой возможности можно добиться увеличения разрешения видео на YouTube, Netflix и других сервисах с Full HD до 4K методом апскейла. Нагрузка на процессор при этом будет незначительной, поскольку основные вычисления производятся видеокартой.В Chrome 110 добавлены и другие улучшения: например, возможность автоматический ввод логинов и паролей на сайте сканированием отпечатка пальца и усовершенствованная проверка расширений на содержание вредоносного кода. Chrome 110 стал первой версией этого браузера, которую не получат компьютеры с Windows 7 и 8.1. Устаревшие ОС навсегда останутся с предыдущей версией Chrome, которая была выпущена в начале января этого года.