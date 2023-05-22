Нашли на AliExpress необычную стиралку — идеальный летний подарок для каждого!

Олег

AliExpress


Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы уже рассказывали о вечном пауэрбанке для смартфона и триммере для одежды.

А сегодня на повестке дня — портативная складная стиральная машинка для носков и нижнего белья. Она просто идеальна для путешествий и летних выездов на природу с ночевками. Размеры необычной стиралки — всего около 30х30х30 см, при этом в неё помещается до 12 пар носков. В целом можно ориентироваться на 800 грамм ткани — именно на такой вес рассчитана мощность прибора. 

AliExpress

Стиралка работает от розетки 12 Вольт — то есть, по сути, от автомобильного прикуривателя. Корпус прибора складывается, и в таком состоянии он занимает примерно 30х30х15 см. Взять его с собой не составит труда.

Стиральная машинка продается вот здесь и стоит чуть больше тысячи рублей — берите на заметку как необычный, практичный и забавный подарок друзьям, которые любят отдыхать на природе. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Нашли мечту меломана на AliExpress. Проигрыватель крутит пластинки, кассеты, диски и музыку с флешек
Нашли на AliExpress незаменимый девайс для продуктов на кухне — недорого и очень практично
Нашли для вас незаменимый утренний девайс на AliExpress. Недорого и практично
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу