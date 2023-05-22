Нашли на AliExpress необычную стиралку — идеальный летний подарок для каждого!

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы уже рассказывали о вечном пауэрбанке для смартфона и триммере для одежды.
А сегодня на повестке дня — портативная складная стиральная машинка для носков и нижнего белья. Она просто идеальна для путешествий и летних выездов на природу с ночевками. Размеры необычной стиралки — всего около 30х30х30 см, при этом в неё помещается до 12 пар носков. В целом можно ориентироваться на 800 грамм ткани — именно на такой вес рассчитана мощность прибора.
Стиралка работает от розетки 12 Вольт — то есть, по сути, от автомобильного прикуривателя. Корпус прибора складывается, и в таком состоянии он занимает примерно 30х30х15 см. Взять его с собой не составит труда.
Стиральная машинка продается вот здесь и стоит чуть больше тысячи рублей — берите на заметку как необычный, практичный и забавный подарок друзьям, которые любят отдыхать на природе.