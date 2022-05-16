Nashstore импортозамещение хакеры

NashStore «сломали» сразу после запуска. Что случилось?

Артем
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Сайт отечественного магазина с приложениями NashStore подвергся мощной DDoS-атаке.

Как сообщает директор компании «Цифровые платформы», хакеры уже не первый раз пытаются навредить отечественной платформе. В течение недели NashStore не менее десяти раз подвергался атаке, но все они были успешно отражены. На пользователях планы злоумышленников никак не отразились. Однако после полноценного запуска магазина попытки взлома усилились и все стало намного сложнее.

Сообщение в официальном Telegram-канале магазина:

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой».

Разработчики попытались исправить ситуацию. При нажатии кнопки «Скачать» пользователей перенаправляли на Яндекс.Диск с APK-файлом, но допустимый лимит скачивания был быстро превышен. На момент написания заметки, скачать файл предлагается с облака mail.ru. 

Ранее мы рассказали о запуске отечественного аналога Google Play. В него добавлено более 1000 приложений, в том числе и банки, которые были заблокированы под воздействием санкций.
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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

saintmaybach
+829
saintmaybach
А может они просто свои кривые руки оправдывают «атаками извне» 😄
Вчера в 15:46
#
estet
+1566
estet saintmaybach
Помоги сделать лучше в чем проблема? страна нуждается в специалистах, обгадить всегда успеется. Ребята в кратчайшие сроки пытаются что то сделать а вместо поддержки на них уже помои льют
Вчера в 16:45
#
saintmaybach
+829
saintmaybach estet
Ну что за привычка сразу за наган… Мы тут все комментаторы. Тема — гаджеты. Так? Но никто из нас не изобретает гаджеты. Никто даже их не производит. И даже не собирает. Все пишут просто комменты. Чем я хуже? Почему я обязан сначала что-то изобрести или произвести прежде чем просто комментарий написать? Тогда уж позвольте парировать — а вы лично, уважаемый, «чем конкретно помочь можете отечественной айти-индустрии»?
Сегодня в 00:40
#
+121
Maximilian Grune saintmaybach
Если читаете китайские форумы, то узнаете о грантах со стороны некоторых западных служб своим хакерским группировкам для ударов по российским сайтам и ресурсам — порядка десяти млн. пиндосовских денег. А потом уж и пишите о кривых ручках. Как говорила великая актриса: Газеты надо читать!
Вчера в 17:02
#
tellurian
+3681
tellurian Maximilian Grune
Не только китайские форумы.
На многих тематических ресурсах про это пишут.
Циска помогает украинским ИТ всеми способами. Там много хакеров находится.
Вчера в 18:07
#
saintmaybach
+829
saintmaybach Maximilian Grune
Стало интересно насчет китайских форумов. Во-первых, почему вы вражеские форумы листаете, ведь Китай нас не поддержал? А во-вторых, как вы это делаете физически? Вы знаете мандаринский или кантонский настолько глубоко, что плаваете в их форумах? Или путунхуа и гугл-транслэйт? Может задание у вас такое, что более вероятно. Тут инглиш с переводчиком народ еле осилить пытается, а вы на китайских форумах лазите..
Сегодня в 00:34
#
tellurian
+3681
tellurian saintmaybach
Не думаю. Сейчас из-за ситуации на российские ресурсы антик увеличилась и никто особо не карает за такое со стороны силовых ведомств.
Вчера в 18:05
#
+4295
Carter_Mayers
Жаль что без регистрации, не посмотреть какие там есть приложения. Открывается через раз сам сайт, иногда выдаёт ошибку, но один фиг, если придётся удалять Google Play, то ставить альтернативу в качестве основного, так себе перспектива. Тот же Google Play конфликтует с Aptoide у многих юзеров, что конкретно с этим будет, не известно и будет так же или нет. И если там не будет всех приложений и тех кто попал под санкции и всем привычных мессенджеров, соцсетей и прочего, то как полная замена он точно не подойдёт
Вчера в 15:53
#
+7
Пётр Фрязин Carter_Mayers
Зарегался и глянул приложений многих там нет. Видимо надо подождать но сносить Play Market всё равно не буду рано ещё такие подвиги совершать и нет никаких гарантий что через пару месяцев лучше будет. Ради Aptoide тож не хочется рисковать вроде давно на рынке но до AppStore и Google Play ещё оч далеко
Вчера в 19:29
#
–182
xtcxtc
плевать
Вчера в 18:58
#
Dmitriy
+246
Dmitriy
Мощная платформа. Своего клиента она распространяет через бесплатный акк на мейле или Яндексе. Ну и работает через cloudflare как истинный патриот....
Вчера в 19:58
#
toZen
+495
toZen Dmitriy
Красиво 😂
2 часа назад в 07:53
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