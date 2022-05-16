NashStore «сломали» сразу после запуска. Что случилось?

Сайт отечественного магазина с приложениями NashStore подвергся мощной DDoS-атаке.
Как сообщает директор компании «Цифровые платформы», хакеры уже не первый раз пытаются навредить отечественной платформе. В течение недели NashStore не менее десяти раз подвергался атаке, но все они были успешно отражены. На пользователях планы злоумышленников никак не отразились. Однако после полноценного запуска магазина попытки взлома усилились и все стало намного сложнее.
Сообщение в официальном Telegram-канале магазина:
«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой».
Разработчики попытались исправить ситуацию. При нажатии кнопки «Скачать» пользователей перенаправляли на Яндекс.Диск с APK-файлом, но допустимый лимит скачивания был быстро превышен. На момент написания заметки, скачать файл предлагается с облака mail.ru.
Ранее мы рассказали о запуске отечественного аналога Google Play. В него добавлено более 1000 приложений, в том числе и банки, которые были заблокированы под воздействием санкций.