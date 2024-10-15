Найден способ превратить Windows 11 в Windows 98

Пользователь Reddit с ником awirstam рассказал, как ему удалось вернуть древний интерфейс Windows в свежую сборку операционной системы. Он использовал несколько утилит, которые меняют интерфейс как самой ОС, так и некоторых приложений.
awirstam указывает, что для модификации внешнего вида Windows 11 использовал программы Stardock Windowblinds, Retrobar и Winaero Tweaker. С помощью специального софта Vencord и SFP он также поменял интерфейсы Discord и Steam. Также можно заметить окно Telegram — эта программа модифицируется вместе с операционной системой.
Практическая польза от этого эксперимента сомнительная, ведь известно, что любые изменения, которые вносятся в Windows на системном уровне, отрицательно влияют на стабильность работы этой операционной системы, которую и без того нельзя похвалить за отсутствие багов. Тем не менее, какая-то определённая эстетика в этом есть — можно пользоваться максимально современным компьютером, но при этом его интерфейс будет ностальгически напоминать о давно прошедших днях.
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