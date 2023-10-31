Названо сильнейшее преимущество HyperOS перед Android и iOS

Александр


Разработчик под ником realMlgmXyysd обнаружил, что смартфон Xiaomi 14 может запускать старые приложения и игры, которые не работают с современными версиями Android. Для этого производитель предусмотрел эмуляцию 32-битного процессора.

В Xiaomi используется процессор Snapdragon 8 Gen 3, формально совместимый только с 64-битными приложениями и играми. Android 14 тоже не поддерживает 32 бита, но совместимость со старыми проектами была обеспечена в собственной операционной системе Xiaomi, которая называется HyperOS и установлена на этом устройстве. Эмулятор называется Tango и был создан китайской компанией Amanieu Systems.

Если какое-либо старое приложение не запускается в HyperOS, нужно зайти в его настройки и разрешить эмуляцию 32 бит. Не секрет, что некоторые разработчики давно забросили свои старые проекты и не стали обеспечивать их совместимость с современными процессорами и версиями операционных систем, а эмулятор Tango в HyperOS довольно изящно решает эту проблему. Теперь можно снова сыграть во Flappy Bird и другие древние игры, и для этого больше не нужен старый смартфон.

Flappy Bird

Первыми смартфонами с HyperOS стали Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а начиная с первого квартала 2024 года Xiaomi начнёт выпуск этой ОС для более ранних устройств, всего будет обновлено более сотни моделей смартфонов и планшетов.
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Комментарии

+185
Gandalf2021
Преимущество называется: эмулятор старого андройда в комплекте с ОС…
На обычный андроид такое поставить тем более не сложно…
Сегодня в 16:21
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