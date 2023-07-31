Не обновляйте это приложение — и ваш смартфон будет стоить миллионы

Александр

Илон Макс инициировал кардинальный ребрендинг принадлежащего ему сервиса Twitter. Теперь он называется X, сменился логотип и название приложений на Android и iOS.

Это привело к неожиданным последствиям. Пользователи, у которых установлено старое приложение Twitter, продают свои смартфоны за несколько тысяч или даже десятков тысяч долларов. И если в случае с Android можно поставить любую версию приложения (даже старую), то на iPhone такой возможности нет — приложение, установленное через App Store, не откатить к прежней версии.



На Ebay и других площадках стоимость айфонов с установленным твиттером в зависимости от модели достигает 25 тысяч долларов. Правда, продавцы умалчивают, что покупать такие устройства опасно. На них выполнен вход с аккаунта продавца, и он имеет возможность в любой момент заблокировать систему, а если сбросить аппарат к заводским настройкам для входа в новый аккаунт, приложение Twitter удалится, то есть пропадёт весь смысл такой покупки.

Схожая ситуация возникла, когда из App Store пропала игра Flappy Bird — тогда айфоны, на которые она установлена, продавались по ценам вплоть до 100 тысяч долларов. В России актуальна перепродажа по завышенным ценам айфонов с приложениями, которые были удалены из App Store из-за санкций (например, «Сбер» и «Альфа-Банк»).

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Источник:
Supercharged
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Комментарии

kardigan
+3108
kardigan
Ага, размечтались!
10 минут назад
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