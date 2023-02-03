Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого

С начала февраля сервис «Яндекс Go» (он же «Яндекс Такси») ввёл в правила новшество, которое было крайне негативно воспринято водителями. Пассажир может пожаловаться на неприятный запах в машине, и из-за этого водитель потеряет в рейтинге 5 баллов. Как следствие — ему будут предлагать самые невыгодные поездки и лишат некоторых привилегий (которых и так не особо много).Баллы восстановятся, если жалоб на неприятный запах в салоне больше не будет. А если кто-то снова пожалуется на то же самое, водителя на 50 дней отключат от сервиса, то есть он лишится работы и средств к существованию.Водители ожидаемо оказались недовольны этим нововведением (тем более, что «Яндекс» навязал его без обсуждения с таксистами и автопарками). Таксисты и раньше жаловались на низкие заработки из-за того, что цены диктует «Яндекс» и не позволяет им зарабатывать столько же, как в «сытые» годы, когда тарифы формировались исходя из того, что перевозка в такси считалась премиум-услугой. Теперь же они рискуют потерять работу по чьей-то необоснованной прихоти.Таксисты отмечают, что клиент может пожаловаться на плохой запах просто, чтобы навредить из личной неприязни (например, если запретить ему курить или выпивать в машине). «Яндекс» же не имеет возможности проверить, действительно ли в машине пахло неприятно, поскольку у компании нет специалистов, которые занимались бы такими проверками. Кроме того, водители утверждают, что плохой запах в салоне может появиться не по их вине, а из-за пассажиров, которые не следят за гигиеной, чрезмерно сильно душатся парфюмом или перевозят пахнущих животных.