Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого

Александр


С начала февраля сервис «Яндекс Go» (он же «Яндекс Такси») ввёл в правила новшество, которое было крайне негативно воспринято водителями. Пассажир может пожаловаться на неприятный запах в машине, и из-за этого водитель потеряет в рейтинге 5 баллов. Как следствие — ему будут предлагать самые невыгодные поездки и лишат некоторых привилегий (которых и так не особо много).

Баллы восстановятся, если жалоб на неприятный запах в салоне больше не будет. А если кто-то снова пожалуется на то же самое, водителя на 50 дней отключат от сервиса, то есть он лишится работы и средств к существованию.



Водители ожидаемо оказались недовольны этим нововведением (тем более, что «Яндекс» навязал его без обсуждения с таксистами и автопарками). Таксисты и раньше жаловались на низкие заработки из-за того, что цены диктует «Яндекс» и не позволяет им зарабатывать столько же, как в «сытые» годы, когда тарифы формировались исходя из того, что перевозка в такси считалась премиум-услугой. Теперь же они рискуют потерять работу по чьей-то необоснованной прихоти.



Таксисты отмечают, что клиент может пожаловаться на плохой запах просто, чтобы навредить из личной неприязни (например, если запретить ему курить или выпивать в машине). «Яндекс» же не имеет возможности проверить, действительно ли в машине пахло неприятно, поскольку у компании нет специалистов, которые занимались бы такими проверками. Кроме того, водители утверждают, что плохой запах в салоне может появиться не по их вине, а из-за пассажиров, которые не следят за гигиеной, чрезмерно сильно душатся парфюмом или перевозят пахнущих животных.
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Комментарии

+1
alexgrappa
А нечего пердеть в машине))
15 минут назад
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+248
Павел19562
Запах в машине из-за того что водитель в ней спит и не моется месяцами. Тут и так все понятно!
6 минут назад
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Dmitriy
+384
Dmitriy
Угу, у меня около подъезда ночами такое такси обитает, там ночуют два чурка.
И таких примеров множество.
4 минуты назад
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