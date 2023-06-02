Обои с эффектом глубины: свежая подборка

Георгий
Представляем вашему вниманию внеочередную подборку обоев. Это большой выпуск из трех частей, в котором собраны изображения специально для экрана блокировки iPhone с iOS 16.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Часть 1

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Часть 2

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Часть 3

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Обои на телефон: яркие и цветные акценты
Обои на телефон: подборка в стиле неон
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: Atomic Heart
Стали известны последствия мощной вспышки на Солнце
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу