Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

С небольшим опозданием, но все-таки врываемся в новую неделю со свежей подборкой обоев. В выпуске девять изображений с яркими и насыщенными деталями, которые будут отлично смотреться на OLED-экранах ваших смартфонов.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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