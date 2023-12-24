Новогодние обои в стиле уродливого свитера для iPhone и Mac

Дизайнер-энтузиаст под ником Basic Apple Guy поделился прикольными обоями в стиле рождественских уродливых свитеров.
На обоях можно найти знакомые силуэты продуктов Apple, например, iPod, иконки macOS, логотип Macintosh и даже «собакокорову» Clarus. Все изображения доступны в нескольких расцветках. Несмотря на то что они разрабатывались под Mac и iPhone, эти обои также хорошо смотрятся и на любых других смартфонах, планшетах и компьютерах.
Сет обоев под названием Ugly Christmas Sweater уже можно скачать в нашем Telegram-канале.
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