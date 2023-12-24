Новогодние обои в стиле уродливого свитера для iPhone и Mac

Фархад
Mac

Дизайнер-энтузиаст под ником Basic Apple Guy поделился прикольными обоями в стиле рождественских уродливых свитеров.

На обоях можно найти знакомые силуэты продуктов Apple, например, iPod, иконки macOS, логотип Macintosh и даже «собакокорову» Clarus. Все изображения доступны в нескольких расцветках. Несмотря на то что они разрабатывались под Mac и iPhone, эти обои также хорошо смотрятся и на любых других смартфонах, планшетах и компьютерах.

Clarus

Сет обоев под названием Ugly Christmas Sweater уже можно скачать в нашем Telegram-канале.

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Источник:
Basic Apple Guy
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Комментарии

Tigrolik
+607
Tigrolik
В чем уродство новогодних свитеров?
Сегодня в 18:14
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+275
Gandalf2021 Tigrolik
Англоязычный фольклор. При дословном переводе на русский получается полная хрень, но просто дословный перевод с любого языка это не правильно для понимания…
22 минуты назад
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