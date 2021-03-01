Farm It! — Постройте настоящую ферму в новой невероятной игре Apple Arcade. Игроков ждёт целое приключение, ведь они будут работать на земле, выбирать, какие семена сажать и собирать урожай. Кроме того, чтобы развить своё фермерское хозяйство, игроки будут взаимодействовать с милыми персонажами и животными, а также проходить захватывающие мини-игры.





Samurai Jack: Battle Through Time — Сыграйте за самурая Джека, лучшего воина, что когда-либо брался за катану, в двух новых режимах — «Гнев Аку» и «Один взмах». Режим «Один взмах» доступен в любое время. Здесь все враги (и Джек) погибают с одного удара. Защита и уклонение — вот ключ к победе в этом режиме. Режим «Гнев Аку» откроется только после того, как игрок пройдёт сюжет в классическом режиме. В «Гневе Аку», если Джек погибнет, игра закончится и вам придётся все начинать сначала.

«Путь Мечика» — Приготовьте постоянно растущий говорящий меч, который когда-то затерялся в далеких краях. В обновленной версии «Пути Мечика» вас ждут дополнительные мини-игры и новые предметы. Поговорите с Бобби и Садовницей в лагере, чтобы узнать, какие испытания они для вас придумали.







В Apple Arcade вышло обновление двух популярных игр, где нужно буквально рассекать путь к победе, — Samurai Jack: Battle Through Time и «Путь Мечика». Apple также рада представить новую игру Farm It! от сербской инди-студии Tummy Games, которая появится в Apple Arcade в скором времени. Вас ждёт интересное приключение на ферме. Проходите весёлые мини-игры и собирайте необходимые ресурсы для её строительства и украшения.