







Survival Z — После катастрофы от человечества почти ничего не осталось, а землю наводнили зомби. Выжившие разбросаны повсюду, и многие из них потеряны в дикой природе. Теперь всё зависит от игроков. Смогут ли они воспользоваться своей смекалкой и отвагой, чтобы спасти остальных от смертельно опасных зомби? Цель ясна: найти выживших, а затем — способ избавиться от нежити. Идите по случайно генерируемым маршрутам, стройте и пробивайтесь через местности, которые кишат зомби. Более 15 играбельных персонажей, 50 уникальных уровней и бесконечное веселье!

Cozy Grove — Добро пожаловать в «Уютную Рощу», симулятор жизни на постоянно меняющемся острове с привидениями. Ваш герой — призрачный скаут. Изо дня в день он бродит по лесу, раскрывает тайны острова и помогает местным призракам обрести покой. Уделите Уютной Роще немного времени, научитесь мастерить предметы своими руками, и на остров вернутся краски и веселье. Вас ждут десятки запоминающихся персонажей и призраков, с которыми можно подружиться. У каждого призрака своя история, которую вам предстоит со временем раскрыть.

В честь 10-летия Ninjago LEGO Brawls представляет позолоченный сезон с большим объёмом эксклюзивного юбилейного контента. Собирайте золотые версии своих любимых героев Ninjago и осваивайте элементы с помощью шести новых эмоций. Кроме того, уровень Ninjago получил новое оформление и украшения.

В игре «Crossy Road: Башня» добавлена новая башня «Большой дом на дереве» с новыми уровнями, миссиями, персонажами, головными уборами и секретами, ожидающими, пока их откроют.

Charrua Soccer празднует свой первый юбилей в Apple Arcade и открывает всем пользователям игрового сервиса доступ к тематическому контенту, который появлялся на протяжении прошлого года, от Пасхи до Хэллоуина. Тем, кто успел всё пройти, скучать не придётся: их ждут два сумасшедших события и две таблицы лидеров.







Apple Arcade представляет новую приключенческую игру Survival Z от студии Ember Entertainment, которая станет доступна всем пользователям сервиса в эту пятницу. Вас ждёт уникальный игровой процесс и борьба с множеством зомби. Кроме того, скоро в Apple Arcade появится новая игра Cozy Grove — симулятор жизни на постоянно меняющемся острове с привидениями. Нарисованные от руки пейзажи оживают, когда игроки помогают нуждающемуся духу. Чтобы узнать больше об этой новинке, переходите в раздел «Скоро» на вкладке Apple Arcade в App Store.Также не пропустите последние обновления игры LEGO Brawls, которая празднует десятилетие Ninjago, одного из самых популярных брендов в своей линейке игрушек. Разработчики «Cross Road:Башня» и Charrua Soccer тоже не остались в стороне и подготовили новый игровой контент.