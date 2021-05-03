



Что касается востребованности «глюкометра» у владельцев носимой электроники — уровень сахара в крови, например, нужно постоянно контролировать людям с сахарным диабетом. Apple, позиционирующая свои часы не просто как продвинутый гаджет, а как устройство, которое контролирует здоровье владельца, скорее всего, не упустит возможности оснастить их еще одним полезным модулем.



Последнее, Сама Rockley Photonics в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам подтвердила, что у нее действительно есть контракт с Apple. Оказывается, компания из Купертино стала ее крупнейшим клиентом за последние два года, и сделка всё еще в силе. Rockley Photonics разрабатывает датчики, отслеживающие довление, а также уровень глюкозы и алкоголя в крови. А значит, вполне возможно, что одна (или несколько) из этих разработок станет доступна в следующих поколениях Apple Watch.Что касается востребованности «глюкометра» у владельцев носимой электроники — уровень сахара в крови, например, нужно постоянно контролировать людям с сахарным диабетом. Apple, позиционирующая свои часы не просто как продвинутый гаджет, а как устройство, которое контролирует здоровье владельца, скорее всего, не упустит возможности оснастить их еще одним полезным модулем.Последнее, шестое поколение Apple Watch , представленное осенью 2020-го года, предложило пользователям возможность замера уровня кислорода в крови. Эта функция оказалась действительно актуальной в период пандемии — ведь показатель ниже 90% указывает на проблемы с легкими, а это один из симптомов COVID-19.

Apple заключила контракт с британской медицинской компанией Rockley Photonics. Об этом сообщают The Telegraph и Forbes. Разработки этой компании могут позволить Apple реализовать возможность замера уровня сахара в крови.





