«Без исключений и оговорок вы признаете и соглашаетесь с тем, что не будете раскрывать существование каких-либо функций и решений GrayKey, предназначенных для обхода ограниченного режима USB, выпущенного в iOS 11.4.1 и обновляемого во всех будущих версиях iOS, которые станут доступны вам не позднее указанной даты настоящего Соглашения»