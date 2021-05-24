На фоне новостей о то, что Apple решила улучшить качество звука в своей «Музыке» и запустить новую функцию Music Hi-Fi, меломаны по всему миру начали высказываться в пользу возрождения iPod. Последний раз фирменный плеер обновлялся в 2019 году — Apple без презентации «выкатила» iPod touch, который, говоря откровенно, похож скорее на урезанный iPhone, чем на аудиоплеер как таковой. Поэтому зарубежные журналисты из 9to5Mac составили рендер iPod Classic 2021 — обновления того самого Classic, который так любят и ценят меломаны.
На изображениях можно увидеть iPod в истинно классическом дизайне — с фирменным колесиком управления, в алюминиевом корпусе и небольших габаритах, но при этом не лишенном инноваций — например, дисплей стал больше и удобнее, а операционная система явно переработана для более удобного взаимодействия с контентом.
Рендер iPod Max не стали подгонять под тренды, адаптируя его для просмотра видео или прокрутки ленты соцсетей, а сохранили его чисто музыкальную направленность. Дизайнеры предположили, что плеер мог бы получить приложение «Файлы», благодаря чему пользователь получил бы возможность загружать треки в высоком качестве и любом удобном ему аудиофильском формате.
Инсайдеры посчитали, что iPod Max мог бы работать под управлением чипа Apple S6 — такого же, как в Apple Watch Series 6. Сопряжение с iPhone могло бы быть организовано простым поднесением и коннектом с помощью ТАС. В 2021 году больше нет необходимости устанавливать проприетарный жесткий диск, поэтому iPod Max мог бы получить сколько угодно флеш-памяти, сохранив свои привычные габариты — а может быть даже став тоньше своего предшественника.
Создатели концепта оценили его в $649, что немало за устройство, которое предназначено всего для одной цели — прослушивания музыки. А вы купили бы такой iPod?
Ранее в интернете появились рендеры iPod touch 8-го поколения. Его дизайн очень похож на актуальные устройства Apple, но имеет свои уникальные черты. Помимо этого, мы рассказали, чего можно ожидать от предстоящей конференции WWDC в июне.
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