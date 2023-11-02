Обновление iOS сломало пополнение баланса Apple ID

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Как выяснил сайт iphones.ru, после установки свежего обновления iOS жители России больше не могут пополнять счёт Apple ID единственным остававшимся способом — со счёта мобильного телефона. Речь идёт о бета-версии iOS 17.2.



Система позволяет указать сумму перевода, но кнопка для подтверждения операции неактивна, поэтому деньги не списываются с телефонного счёта. Пока неизвестно, баг ли это или компания Apple решила прикрыть возможность пополнения счёта российских аккаунтов. От жителей других стран жалоб на это не поступало.



Если вы планировали пополнять свой счёт в аккаунте Apple, рекомендуется воздержаться от установки бета-версии iOS 17.2. Также не стоит ставить релизную сборку iOS 17.2, пока не прояснится, осталась в ней эта неприятность или нет.



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