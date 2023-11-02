Обновление iOS сломало пополнение баланса Apple ID

Александр

Фото: Unsplash

Как выяснил сайт iphones.ru, после установки свежего обновления iOS жители России больше не могут пополнять счёт Apple ID единственным остававшимся способом — со счёта мобильного телефона. Речь идёт о бета-версии iOS 17.2.

Система позволяет указать сумму перевода, но кнопка для подтверждения операции неактивна, поэтому деньги не списываются с телефонного счёта. Пока неизвестно, баг ли это или компания Apple решила прикрыть возможность пополнения счёта российских аккаунтов. От жителей других стран жалоб на это не поступало.

Если вы планировали пополнять свой счёт в аккаунте Apple, рекомендуется воздержаться от установки бета-версии iOS 17.2. Также не стоит ставить релизную сборку iOS 17.2, пока не прояснится, осталась в ней эта неприятность или нет.

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Комментарии

+3
Space400
Неожиданная и полезная новость….
Какие варианты?
2 часа назад в 14:56
#
+3
Space400
Может глюк? Странно что Эппл пошла на такие меры.
часов назад в 16:25
#
+116
migachevm Space400
у них на офф сайте до сих пор присутствует инфа про пополнение из россии через мтс и билайн. только что перепроверил на предмет удаления…
31 минуту назад
#
+116
migachevm
то то я тыркаюсь полдня и мтс и билайн нивкакую😭 и да у меня бетка 17.2
33 минуты назад
#