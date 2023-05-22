Обновление watchOS 9.5 ломает дисплей на Apple Watch

Олег

Apple Watch


Пользователи Apple Watch жалуются на проблемы с дисплеем часов после недавнего обновления. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что Apple выпустила новую версию ПО для своих часов — watchOS 9.5. Спустя несколько дней в сети начали массово появляться жалобы владельцев Apple Watch — они возмущены, поскольку у их девайсов перестал нормально функционировать дисплей.

Согласно источнику, обновленные до watchOS 9.5 Apple Watch перестали правильно показывать черный цвет. Теперь дисплей часов «зеленит» на черном фоне, и особенно ярко это заметно при прямом сравнении с часами, которые не успели обновиться. Больше всего жалоб появилось на Reddit. 

Apple Watch

Судя по отзывам, в числе «пострадавших» от watchOS 9.5 оказались владельцы почти всех совместимых с прошивкой часов, в том числе самых свежих Apple Watch Series 8. Чаще всего на проблемы с оттенками черного жалуются пользователи Series Ultra и Watch SE — самых дорогих и самых доступных моделей. Помимо искажения цвета многие отмечают потерю контрастности экрана.

На момент публикации Apple никак не комментировала описанную проблему. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5003
tellurian
Есть такое. Тоже заметил когда шторку опускаешь.
Сегодня в 16:34
#
+59
AlexMy
Все норм, ничего не заметил
Сегодня в 16:53
#
+59
AlexMy
Все норм, ничего не заметил
Сегодня в 16:53
#
+751
Eredy
Два раза только заметил зеленое мигание когда кольцо активности закрывал, а так вроде нормально
2 часа назад в 17:33
#
Максим
+15
Максим
А я уж думал, что это apple специально сделала заметными рамки у «старых» часов. Хорошо, что это баг)
2 часа назад в 17:53
#
Mr.Igor
+110
Mr.Igor
А что обновление вышло?! 🤣🤣😂
час назад в 18:45
#