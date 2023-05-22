Обновление watchOS 9.5 ломает дисплей на Apple Watch

Пользователи Apple Watch жалуются на проблемы с дисплеем часов после недавнего обновления. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что Apple выпустила новую версию ПО для своих часов — watchOS 9.5. Спустя несколько дней в сети начали массово появляться жалобы владельцев Apple Watch — они возмущены, поскольку у их девайсов перестал нормально функционировать дисплей.
Согласно источнику, обновленные до watchOS 9.5 Apple Watch перестали правильно показывать черный цвет. Теперь дисплей часов «зеленит» на черном фоне, и особенно ярко это заметно при прямом сравнении с часами, которые не успели обновиться. Больше всего жалоб появилось на Reddit.
Судя по отзывам, в числе «пострадавших» от watchOS 9.5 оказались владельцы почти всех совместимых с прошивкой часов, в том числе самых свежих Apple Watch Series 8. Чаще всего на проблемы с оттенками черного жалуются пользователи Series Ultra и Watch SE — самых дорогих и самых доступных моделей. Помимо искажения цвета многие отмечают потерю контрастности экрана.
На момент публикации Apple никак не комментировала описанную проблему.
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