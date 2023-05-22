iPhone вытащил «горе-туристов» с того света. Смартфон оказался умнее хозяев

Артем
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Фото: Apple
В сети появилась история спасения группы туристов, которые остались в живых, благодаря встроенной функции iPhone 14.

Об этом рассказывает портал Gizmochina. Спутниковая связь — спорная возможность последней линейки «яблочных» смартфонов. Во многих странах она не работает, а там где доступна, требует выполнения ряда условий и не редко ложно вызывает бригады спасателей. Однако на этот раз, функция показала свою исключительную пользу.

Группа туристов отправилась в альпинистскую экспедицию по незнакомому району Калифорнии. Путешествуя по горам, они сбились с намеченного маршрута и заблудились возле каньона. К счастью, около десяти человек были владельцами iPhone 14. Они одновременно активировали функцию связи со спутником и стали дожидаться помощи. Несмотря на то, что они находились в далеко от сотовых вышек, где связь была нулевой, функция SOS связала их с местными спасательными командами.

После получения сигнала бедствия на поиски заблудившихся были отправлены спасательные команды для спасения туристов. Когда вся экспедиция была в безопасности, местные органы власти отметили, что прогулка могла закончиться весьма плачевно. Несколько туристов халатно подошли к опасному путешествию и одели только в шорты и футболки, недооценивая сложную горную местность, множество водных источников, требующих специальной подготовки.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+4998
tellurian
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Сегодня в 10:46
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st00p1dm0nkey
+4028
st00p1dm0nkey tellurian
Конечно реклама, эпл специально раздала им афоны, отправила их каньон, а потом сбила с пути, чтобы спасти…
2 часа назад в 11:35
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Mr.Igor
+109
Mr.Igor
Интересно, а какой штат работников (численность) которые придумывают эти сказки про Эппл?!🤣🤣🤦‍♂️
53 минуты назад
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