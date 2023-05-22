iPhone вытащил «горе-туристов» с того света. Смартфон оказался умнее хозяев

Фото: Apple
В сети появилась история спасения группы туристов, которые остались в живых, благодаря встроенной функции iPhone 14.
Об этом рассказывает портал Gizmochina. Спутниковая связь — спорная возможность последней линейки «яблочных» смартфонов. Во многих странах она не работает, а там где доступна, требует выполнения ряда условий и не редко ложно вызывает бригады спасателей. Однако на этот раз, функция показала свою исключительную пользу.
Группа туристов отправилась в альпинистскую экспедицию по незнакомому району Калифорнии. Путешествуя по горам, они сбились с намеченного маршрута и заблудились возле каньона. К счастью, около десяти человек были владельцами iPhone 14. Они одновременно активировали функцию связи со спутником и стали дожидаться помощи. Несмотря на то, что они находились в далеко от сотовых вышек, где связь была нулевой, функция SOS связала их с местными спасательными командами.
После получения сигнала бедствия на поиски заблудившихся были отправлены спасательные команды для спасения туристов. Когда вся экспедиция была в безопасности, местные органы власти отметили, что прогулка могла закончиться весьма плачевно. Несколько туристов халатно подошли к опасному путешествию и одели только в шорты и футболки, недооценивая сложную горную местность, множество водных источников, требующих специальной подготовки.
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