Обновления iOS 16.5 и iPadOS 15.6 сломали важную возможность

Александр



По данным сайта MacRumors, выпущенные недавно обновления iOS 16.5 и iPadOS 15.6 оказались проблемными для некоторых пользователей. После их установки на смартфонах и планшетах Apple перестаёт работать переходник Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Этот аксессуар обладает портом Lightning, который подключается к устройству Apple, USB Type-C для питания и USB Type-A, который может использоваться для подключения широкого спектра периферии (накопителя, камеры, клавиатуры, геймпада, микрофона и т. д.) Как выяснили пользователи опытным путём, аксессуар перестаёт работать из-за того, что через порт USB Type-C не подаётся питание ни на гаджет Apple, ни на подключенную к нему таким образом периферию.

На сайте техподдержки Apple и на форуме Reddit открыто несколько тем, посвящённых этой проблеме, из чего можно догадаться, что инженеры Apple уже поставлены в известность о её существовании. Вероятно, iOS 16.5 и iPadOS 15.6 содержат баг, который препятствует подаче питания на этот адаптер, и в скором времени будут выпущены небольшие обновления, которые устранят его.

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Источник:
MacRumors
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