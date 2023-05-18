Apple выпустила iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS 13.4 Ventura

Олег

iOS 16.5


Компания Apple только что выпустила в открытый доступ новые версии ОС для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.

Всем пользователям совместимых смартфонов и планшетов Apple уже доступны iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Эти операционные системы могут установить владельцы iPhone 8 и новее, iPhone X и новее, iPad mini 5/6, iPad Air 3 и новее, iPad 5 и новее, iPad Pro всех поколений.

Вот всё, что изменилось в iOS/iPadOS 16.5:

  • Apple News — новая вкладка «Спорт» и быстрый переход к игровым новостям (приложение недоступно в России)
  • Новые обои для экрана блокировки
  • Исправлена проблема, при которой Spotlight не отвечал на запросы
  • Исправлена проблема с подкастами в CarPlay
  • Устранена проблема, при которой настройки «Экранного времени» могли сбрасываться или не синхронизироваться.
  • Другие исправления и улучшения.
Любопытно, что Apple убрала из релиза добавленную в ранних бета-версиях команду для записи экрана с помощью Siri. 9to5Mac пишет, что в релизе эта функция отсутствует. 

Кроме того, Apple выпустила macOS Ventura 13.4. Это обновление содержит точно такой же перечень нововведений и исправлений, как и iOS 16.5. Помимо этого, есть следующие изменения:

  • Исправлена проблема неработающей разблокировки Mac с помощью Apple Watch
  • Исправлена проблема с VoiceOver при переходе к ориентирам веб-страницы. 

Обновление macOS 13.4 может стать последним перед выходом macOS 14. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4394
Mers
Номер сборки хоть бы написали.
час назад в 20:47
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