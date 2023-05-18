Apple выпустила iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS 13.4 Ventura

Компания Apple только что выпустила в открытый доступ новые версии ОС для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.
Всем пользователям совместимых смартфонов и планшетов Apple уже доступны iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Эти операционные системы могут установить владельцы iPhone 8 и новее, iPhone X и новее, iPad mini 5/6, iPad Air 3 и новее, iPad 5 и новее, iPad Pro всех поколений.
Вот всё, что изменилось в iOS/iPadOS 16.5:
- Apple News — новая вкладка «Спорт» и быстрый переход к игровым новостям (приложение недоступно в России)
- Новые обои для экрана блокировки
- Исправлена проблема, при которой Spotlight не отвечал на запросы
- Исправлена проблема с подкастами в CarPlay
- Устранена проблема, при которой настройки «Экранного времени» могли сбрасываться или не синхронизироваться.
- Другие исправления и улучшения.
Кроме того, Apple выпустила macOS Ventura 13.4. Это обновление содержит точно такой же перечень нововведений и исправлений, как и iOS 16.5. Помимо этого, есть следующие изменения:
- Исправлена проблема неработающей разблокировки Mac с помощью Apple Watch
- Исправлена проблема с VoiceOver при переходе к ориентирам веб-страницы.
Обновление macOS 13.4 может стать последним перед выходом macOS 14.