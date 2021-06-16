Windows 11

15 июня в сеть утекла ранняя тестовая сборка Windows 11. Её уже можно скачать и установить на свой страх и риск, а можно приобщиться к ней более осторожно — просто поставив новые обои на рабочий стол.

В этом наборе доступны обои из Windows 11, изображения для экрана блокировки и фоновые картинки для сенсорной клавиатуры. Разрешение обоев — 4K, поэтому они будут смотреться хорошо даже на больших экранах с большим разрешением. Большая часть картинок — абстрактная и очень сочная компьютерная графика, но есть и красивые фотографии природы.

Windows 11

По слухам, в Windows 11 будет расширенная поддержка тем оформления — различные элементы интерфейса смогут менять цвета в зависимости от цветовых особенностей обоев.

Скачать обои и другие изображения из Windows 11 можно по этой ссылке. Размер архива чуть больше 25 мегабайт.



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