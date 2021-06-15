Больше чем за неделю до официальной презентации в сеть утекла Windows 11. Dev-сборку 10.0.21996.1.co_release.210529-1541 уже можно скачать, но имейте в виду, что она предназначена исключительно для разработчиков и может работать нестабильно, а то и вовсе сломать ваш компьютер.
Скачать ISO-образ Windows 11 можно по этой ссылке. После скачивания запустите образ и следуйте инструкции по апгрейду операционной системы. Windows 11 должна подхватить лицензионный ключ от Windows 10 и автоматически активироваться.
Если это не сработало, создайте загрузочный диск или флешку с Windows 11 и выполните запуск системы с этого носителя. Для создания загрузочного носителя можно использовать различные утилиты, например, UltraISO:
- Запустите UltraISO, выберите «Записать образ жесткого диска», вставьте флешку, выберите её и нажмите «Записать».
- Зайдите в BIOS компьютера (обычно для этого нужно нажать F2 или другую кнопку из функционального ряда во время перезагрузки) и укажите флешку в качестве носителя, с которого система загружается в первую очередь.
- Сохраните изменения в BIOS и перезапустите компьютер — запустится программа, позволяющая установить Windows 11 вместо текущей операционной системы с нуля или с сохранением данных.
После успешной установки Windows 11 не забудьте вернуться в BIOS и убрать флешку в качестве загрузочного носителя.
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