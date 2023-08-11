Обои на смартфон: большой выпуск для тёмного оформления

Георгий
В этом выпуске собрал обои, которые не входили в регулярные подборки. Все изображения в тёмных тонах, но в категории «парных» есть несколько светлых для домашнего экрана.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои в стиле Ван Гога

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Тёмные обои с яркими акцентами 1

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои для домашнего экрана iOS с панелькой для дока

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои в стиле неон

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Тёмные обои с яркими акцентами 2

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Парные обои



Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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Комментарии

Mers
+4554
Mers
Когда уже Live обои будут?🤔
Сегодня в 10:19
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samOsebe
+499
samOsebe
Отпад👍Спасибо
час назад в 12:55
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