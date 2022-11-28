Обои

Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

А вот и наша свежая еженедельная подборка обоев. Сегодня в выпуске много ярких и контрастных изображений, а также есть парочка для идеального сочетания с темной темой. В любом случае все они будут особенно хорошо смотреться на OLED-экранах.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Обои со схематичным изображением компонентов iPhone 14 и 14 Plus
Обои на телефон: подборка в синих тонах
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» раскрыл хитрый способ обойти комиссию «Сбербанка». Гениально и просто
Центробанк прямо сказал, что будет с долларами в России
Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии