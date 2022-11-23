Обои

Обои со схематичным изображением компонентов iPhone 14 и 14 Plus

Георгий
Обои

В этой небольшой заметке предлагаем скачать необычные обои со схематичным изображением внутренних компонентов iPhone 14 и 14 Plus. Они были созданы дизайнером Basic Apple Guy на основе фотографий устройств в разборке от iFixit.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Также вы можете скачать обои в аналогичной стилистике для:

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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Источник:
Basic Apple Guy
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